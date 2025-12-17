川普第二任期已簽署221道行政命令 數量超過首任總和

美國總統川普（Donald Trump）大筆一揮，15日簽下他第二任期內的第221道行政命令。自川普重返白宮以來，簽署的行政命令數量已超過首個任期總和，凸顯其行使行政權力的規模與速度都非常驚人。法新社指出，川普簽署行政命令數量之多，是二戰以來前所未見，內容涵蓋建立新的關稅壁壘、推動人工智慧（AI）發展、對抗所謂的「覺醒文化」（woke culture），到規範聯邦建築建築風格等。

美國總統川普自重返白宮以來，簽署的行政命令數量已超過首個任期總和，凸顯其行使行政權力的規模與速度都非常驚人。（美聯社資料照）

根據16日更新的資料，自川普今年1月20日重返白宮以來，《聯邦公報》（Federal Register）已正式公布220道行政命令；這些行政命令具法律約束力、且無須經過國會批准。

川普15日簽署的第221道行政命令，將合成鴉片類止痛劑芬太尼（Fentanyl）定義為「大規模毀滅性武器」，預計稍後也將刊登於《聯邦公報》。

相較之下，美國前總統拜登（Joe Biden）、歐巴馬（Barack Obama）與小布希（George W. Bush）平均每年簽署約30至40道行政命令。

唯有民主黨籍的小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）在簽署行政命令數量方面與川普旗鼓相當，他在1933年至1945年間的4個任期內簽署了近4000道行政命令，但當時正處於經濟大蕭條（Great Depression）與第二次世界大戰這樣的特殊背景下。

自10月初起，川普簽署行政命令的速度已有所放緩，兩個半月內僅簽署了約12道新命令。從1月20日至4月底，也就是他第二任期的前4個月，川普平均每月簽署超過30道行政命令。

據法新社分析，近6成行政命令聚焦於國內事務，完全涉及外交政策的不到1成，其餘則屬各類雜項。

在聚焦國內事務的行政命令中，又以社會議題為主，涵蓋文化、公民權利、教育與健康，約占所有命令的3成，貿易、經濟與投資約占2成，政府改革1.8成。