川普第二任期還沒滿1年 美民調：7成拉美裔認為生活變糟

美國民調顯示，近7成拉美裔居民認為過去一年的生活變糟。圖為北卡羅萊納州的拉美裔居民。路透社



美國一項最新民調顯示，將近7成拉美裔居民認為過去一年的生活變得比以前更糟，還有高達8成拉美裔受訪者深感川普政府政策對其造成的傷害大於利益。分析認為，美國總統川普所屬的共和黨可能會在明年期中選舉流失拉美裔選民支持。

皮尤研究中心（ Pew Research Center）週一（11/24）公布一項民調顯示，68%拉美裔受訪者認為，過去一年的生活變得更糟。這也是該民調進行20年來，第一次出現如此大比例的拉美裔居民認為生活變糟。

此外，約8成受訪者表示，川普政府政策對拉美裔居民的傷害性大於幫助。7成受訪者認為，川普在遣返非法移民上「做得太過火」，比今年3月的56%數字更高。另有約52%受訪者擔心身邊親友可能被遣返，也比今年初民調顯示的42%更高。

川普在去年總統大選時成功吸引拉美裔男性支持，但新民調顯示，川普政府可能會拖累共和黨明年期中選舉。皮尤研究中心主任羅培茲（Mark Lopez）分析說：「毫無疑問的是，如果大家把這件事與特定政府或政治政黨連結，很可能會在接下來的大選中出現一些政治影響。」

不過羅培茲也說，雖然民調顯示拉美裔民眾普遍對川普第二任期的首年執政感到不滿，但是否會影響明年選情仍有待觀察。其中最重要的關鍵就是經濟議題，約有一半的受訪者表示，生活成本偏高的狀況可能出現改善。

這項民調的進行日期為今年10月6日至16日，有4923名拉美裔居民接受調查，其中有1116人為移民，約8成合法進入美國。

