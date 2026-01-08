川普第二任期首次國情咨文演說 2/24舉行

美國聯邦眾議院議長強生宣佈，將邀請美國總統川普，在2月24日，向國會參眾兩院，發表國情咨文演說。

美國聯邦眾議院議長強生7日宣佈，美國總統川普第二任期的首次國情咨文演說，將在2月24日發表。

川普去年3月，也曾經在國會參眾兩院聯席會議發表演說，不過由於總統上任第一年，一般視為對國家情況還有待進一步掌握，因此總統上任第一年，對國會參眾兩院發表的，是國會演說，而不叫國情咨文。

川普今年將發表的國情咨文，被視為是共和黨決定成敗的一年，因為美國今年11月將舉行期中選舉，預料川普將在今年的國情咨文演說中，提出他對美國未來的願景，並且也會為他任內，為何物價仍然居高不下，提出辯護。