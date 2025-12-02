川普第2任對台無償軍援歸零 日學者曝美出兵助台機率「極低」

日本的中國問題專家遠藤譽分析，由於美國總統川普，不願惹大陸國家主席習近平不悅，因此一旦台海有事，美國動用美軍馳援的機率，趨近於零。

日本知名中國問題研究學者遠藤譽，1日發表文章指出，川普2.0到目前為止，完全未再動用「總統撥款權」提供台灣無償軍事支援。因此她估計，一旦台海發生戰爭，美軍馳援的機率「極低」。（葉柏毅報導）

所謂的「總統撥款權」，是美國總統直接運用聯邦所屬機構庫存，轉移資源，而且是無償援贈性質。根據遠藤譽統計，拜登政府最後兩年任期，總共對台動用19次「總統撥款權」，而川普2.0到目前為止，總統撥款權是「零」。此外，川普1.0承諾2025年交付至少28架的F-16V戰機，到現在還沒有交機，這些都是台灣「必須要非常注意的狀況」。

遠藤也引述華盛頓郵報在今年9月的報導，指川普拒絕批准超過4億美元的對台軍售，避免美中關係「橫生事端」，這象徵著美國對台政策的重大轉變。遠藤說，當前的美中關係，存在許多「不願讓習近平不悅」的因素，使得川普更沒有意願對台提供無償軍援。

遠藤譽因此推論，在川普2.0時期，即使台灣發生事態，美軍出動援軍的可能性也極低；而對日本來說，如果美軍不出動，那麼日本首相高市早苗所謂日中關係發生風波的「存亡危機事態」，也自然就無法成立。