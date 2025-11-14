川普第2任首度對台軍售！總統府：感謝和承諾2030年軍購達GDP 5%

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

美國政府於美東時間11月13日就空軍非標準航材零附件，總額3.3億美元，約新臺幣102億元批准對臺軍售案，進行「知會國會」程序，總統府發言人郭雅慧今（14）日表示，誠摯感謝美國政府依據《台灣關係法》與「六項保證」的堅定承諾，延續對臺軍售常態化政策，進一步強化臺美安全合作關係，並支持臺灣提升自我防衛能力與韌性。

總統府表示，感謝美國政府堅定承諾，延續對台軍售常態化政策。（圖／總統府）

郭雅慧表示，這次軍售是本屆川普政府首度宣布對臺軍售。臺美雙方安全夥伴關係的深化，是印太地區和平穩定的重要基石。面對區域安全挑戰日趨嚴峻，我國明年度國防預算按照北約標準，將達到GDP 3%以上，並可望在2030年前達到GDP 5%。我國將持續推動國防改革，強化全社會防衛韌性，展現自我防衛決心，並以實力維護和平。

廣告 廣告

郭雅慧強調，民主臺灣作為印太地區和平穩定的樞紐，與國際社會負責任的一員，將堅定與理念相近民主友盟國家站在一起，共同嚇阻威權主義的擴張，捍衛民主自由價值，致力於維持現狀，確保區域的和平穩定與繁榮發展。

更多FTNN新聞網報導

美智庫：應撤離台灣500軍事訓練員 讓台灣自己去打仗 美國轉入第二島鏈

大軍壓境！20萬移工加碼來台 是全民加薪萬靈丹嗎？

退休公平嗎？時力：公教月領5萬 國民年金3千、農保8千

