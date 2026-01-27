川普等不及怒加關稅！李在明受不了轟國會：立法太慢拖垮政府

國際中心／游舒婷報導

美國總統因為不滿南韓國會遲遲不通過相關協議，26日突襲宣布將對南韓的關稅調回25％，南韓青瓦臺緊急召開會議，會後表示，預計向美國傳達履行關稅協議的意願，並冷靜應對。而針對國會立法的速度，總統李在明也表達出相關不滿。

南韓總統李在明怒轟國會立法太慢，影響政府施政。（圖／翻攝自李在明臉書）

川普突襲宣布將關稅調回25％，南韓政府馬上召開緊急會議，會後由發言人姜由楨對外說明，南韓政府未收到美國的正式通知，且提升關稅還要有行政程序才會生效，現階段政府會掌握美方的意圖，也會向美方傳達履行關稅協議的意願。

廣告 廣告

李在明總統今（27）日在青瓦台主持國務會議，雖然未提及關稅，但他今日也對國會立法進度表達強烈不滿。他指出，政府上任至今將近8個月，但攸關基本政策方向的立法完成率僅約兩成，直言「國會動作過於遲緩，已嚴重影響政府施政」。

會中在討論滯納國稅與非稅收入的追繳對策，國稅廳長任光鉉表示，相關措施仍需透過修法推動。對此，李在明坦言可以理解，但也說國會立法速度過慢，「不可能一直等下去」，並建議在法案通過前，先由各部會派員或採取跨部會聯合管理方式，加快執行效率。

任光鉉後續建議，立法程序仍是最快的解決方式，李在明隨即露出不耐，直言「國會現在實在太慢了，不知道要等到什麼時候」、「難道要一直等下去嗎？」

更多三立新聞網報導

川普揮25％關稅大刀！韓國車業挫咧等 現代、KIA 2千億恐飛了

快檢查！1.49億筆帳密資料庫外洩 Gmail、蘋果、IG全中鏢

黑幫暴動殺警！友邦瓜地馬拉3監獄失控 總統急宣布：進入緊急狀態

度假驚魂！飯店萬能鑰匙外流 女睡一半房門「被解鎖打開」

