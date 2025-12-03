川普簽了！「台灣保證實施法案」生效 定期更新台美交流措施

美國總統川普2日簽署「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），正式讓這項要求國務院定期檢視、更新美台往來規範的立法生效。

美國總統川普。（圖／美聯社）

綜合外媒報導，該法案由共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）及台裔民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）在今年2月共同提出，目的是要求美國國務院全面審視對台交往仍存的限制，並提出改善計畫。法案5月於眾議院通過，11月18日再獲參議院無異議同意，最後送交川普（Donald Trump）簽署。

白宮表示，新法律將「強制國務院審查美台交往的指導方針」，確保其內容能反映當前美台關係與區域情勢的需要。《彭博社》報導，國務院須至少每5年進行一次審查。

根據美國現行法律，對台交往準則僅需一次性審查，在新法案下，國務院必須在準則有效期間每2年審查一次，並向國會提交報告。根據法案，報告需評估現行準則是否有助深化美台關係、是否反映台灣的民主地位與價值等。

2021年1月，時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在任期最後階段宣布取消所有對台交往限制，稱這些規範「不必要且過時」。而在拜登政府時期重新制定準則，但已大幅放寬，包括允許美國官員在聯邦機構接待台灣官員，或前往駐美代表處會談。

