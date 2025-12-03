川普簽了！《台灣保證實施法案》生效 打破台美官方交往限制

川普簽署《台灣保證實施法案》，希望打破限制，讓美台官方往來逐步正常化。

美國總統川普今天（3日）簽署《台灣保證實施法案》，核心精神希望打破限制，讓美台官方往來逐步正常化。

《台灣保證實施法案》要求國務院必須定期，至少每5年全面檢視與台灣互動的規範，並逐步解除限制美台官方往來的方案，以深化美台關係發展。

這項法案由共和黨眾議員華格納、已故民主黨眾議員康諾里、民主黨眾議員劉雲平，在今年2月共同提出，5月在眾議院過關，11月18日在參議院無異議通過後，送交川普簽署生效。華格納強調，這項立法重申對台承諾，展現國會跨黨派的立場，反對中共在區域擴權主導的意圖。

美國1979年與中華民國斷交後，國務院設下各項紅線，限制外交、軍事官員和台灣方面互動，並規範訪問層級與公開活動等，台灣保證實施法案的核心精神，就是要打破這些限制。