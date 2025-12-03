川普簽了！台灣保證實施法正式生效 台美外交46年紅線全面打

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國總統川普正式簽署台灣保證實施法案，要求美國國務院定期審查美國與台灣交往的準則，還要解除台美互動的自我設限，每5年得檢視一次。這代表著台美外交46年來的紅線全面打破，專家強調，這意味著外交軍事部門的人，未來都有機會進入華府。

美國總統川普（10/29）：「台灣就是台灣。」

川習釜山會落幕才一個多月，美國總統川普2日就簽署台灣保證實施法案。

法案核心內容：

1.強制國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範

2.還要解除台美互動的自我設限

3.更得向國會說明如何促進台美關係深化，衝破台美紅線。

美國共和黨聯邦眾議員華格納：「我很自豪地說，制定這項立法，也就是台灣保證實施法案，將是透過實力確保和平的關鍵一步。」

與2020年舊法一次性檢視不同，新法將每5年檢視一次，而且是列為法律層級。這份法案由美國兩黨議員在今年2月共同提出，5月眾議院通過，參議院11月同樣無異議通過，台美交流正常化可說是兩黨共識，法案因此快速通關。

台灣保證實施法案2023年曾獲眾議院高票通過，卻在參議院止步，但就在日本首相高市早苗發表台灣有事言論後，川普火速簽署，似乎有暗挺高市的意味。

日本首相高市早苗：「關於台灣，日本政府的基本立場與1972年日中聯合聲明相同，該立場完全沒有任何改變。」

高市早苗今（3）日在日本參議院答詢時，強調對台政策不變，維持「理解與尊重」中國立場，但依舊沒有收回「台灣有事論」，也不向中國道歉。如今美國通過台灣保證實施法，也讓台灣的外交空間更加可期。

政經評論家吳嘉隆：「所以現在最敏感的外交軍事部門的人，以及主權象徵，這些都可以進入華盛頓、進入美國，將來的話，下一個問題，中華民國現任總統可不可以進入白宮。」

2022年時任美國眾院議長裴洛西訪台，是臺灣旅行法生效以來訪臺層級最高的聯邦官員，隨著台灣保證實施法生效，台灣的機場或許有機會迎來更多貴客。

