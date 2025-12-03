川普簽了！《台灣保證實施法》正式生效 打破台美官員互動紅線

美國總統川普。路透社



美國聯邦參眾兩院日前通過跨黨派「台灣保證實施法案」後，總統川普週二（12/2）正式簽署生效，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制，打破台美斷交以來，美國外交、軍事官員與台灣官員互動的種種紅線。

根據白宮網站消息，川普（Donald Trump）當天簽署H.R. 1512號法案，《台灣保證實施法》（Taiwan Assurance Implementation Act）正式生效，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並永久延長現行要求。

「台灣保證實施法案」由共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）、民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）今年2月共同提出，5月經眾議院無異議通過。聯邦參議院11月同樣無異議通過該法案，最終在週二由川普簽署生效。

中央社此前報導，美國與中華民國斷交以來，國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」，而《台灣保證實施法》即要求國務院尋找機會，解除美台交往仍然存在的自我限制，並制定具體落實計畫。

國會網站指出，美國現行法律要求國務院就對台交往準則一次性審查，並向國會提交審查報告。根據該法，國務院必須在該準則生效期間每兩年審查一次，並向國會提交報告，而其提交的評估必須說明現行準則能否深化並擴大美台關係、體現雙邊關係價值及重要性。

2021年1月，時任美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）在卸任前夕，宣布取消美國政府對台政策自我施加的限制，廢除所有對台聯繫準則。拜登政府上任後恢復準則，但放寬雙邊交往，允許美國官員常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處會晤台灣官員。

美國法案須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才算完成立法程序。「台灣保證實施法案」2023年獲眾議院高票通過，但於參議院止步。

