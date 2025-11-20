川普簽了！ 淫魔艾普斯坦檔案「30天內強制公開」

川普正式簽署法案，將強制公開艾普斯坦文件。（翻攝白宮X）

美國總統川普態度180度大轉彎，支持公開性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的相關檔案，隨後參、眾議院也以壓倒性票數通過。稍早川普已正式簽署法案，將「強制公開」這些文件。

川普簽了 10萬頁艾普斯坦檔案將公開

美聯社報導，川普所簽署的法案，要求司法部須於30天內公開所有有關於艾普斯坦的檔案與文件訊息，還有關於艾普斯坦2019年在聯邦監獄中過世的調查訊息。

此外，法案允許對正進行聯邦調查中的艾普斯坦案受害者的資訊進行刪減，但不得透過尷尬、損害名譽或有政治敏感而隱瞞資訊。

廣告 廣告

報導引述1名曾審過此案的聯邦法官說法，據傳相關檔案文件高達10萬頁。

更多鏡週刊報導

國會427比1無異議通過！美國淫魔富豪檔案揭密倒數中 川普壓力山大

態度硬到底！日政府重申立場不變 高市早苗不會收回「台灣有事」發言

有片／中國模特大賽「廣東冠軍」是她 挨轟如廣場舞大媽！網驚呆