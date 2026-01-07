川普簽了「美國退群中」 一口氣退出66個國際組織

川普簽署公告，美國退出66個國際組織。

美國白宮發表聲明，總統川普7日簽署公告，宣布美國將退出35個非聯合國體系的國際組織，以及31個聯合國機構。白宮表示，這些組織「運作方向違背美國國家利益」，相關決議即刻生效。

白宮並未具體說明退出的組織清單，但指出，這些機構推動「激進的氣候政策、全球治理，以及與美國主權與經濟實力相衝突的意識形態計畫」。聲明強調，退出行動是基於美國政府對所有參與或簽署的國際政府間組織、公約與條約進行全面檢討後所做出的決定。

廣告 廣告

白宮表示，「這些退出行動將終止美國納稅人對推動全球主義議程、凌駕美國優先事項之上的機構提供資金與參與；退出那些在處理重要議題時效率低落、成效不彰的組織，讓美國納稅人資金能投入其他地方。」

川普重返白宮以來，已多次調整美國對聯合國體系的參與與資助政策，包括大幅削減對聯合國的經費支持、停止與聯合國人權理事會的互動、延長對巴勒斯坦難民救濟機構聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的資金凍結，並退出聯合國教科文組織（UNESCO）。此外，川普政府也已宣布，計畫退出世界衛生組織（WHO）與巴黎氣候協定。