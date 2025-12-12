川普簽了！ 限制各州監管AI 不守規定恐面臨資金限制





美國總統川普在11日簽署1項行政命令，發布1套全國性的人工智慧監管框架，削弱各州自行制定規範的權力，此舉表示科技公司在「限制州政府監管AI權力」過程中的一大勝利。

根據《CBNC》報導，該行政命令指出，「為了在AI領域勝利，美國的人工智慧公司必須能夠自由創新，且不需繁瑣的監管，但過度的州政府管制阻礙了這一迫切性。」

川普政府在人工智慧及加密大亨大衛薩克斯（David Sacks）的協助下，推動讓聯邦規則能優先於州政府對人工智慧的規範的政策，阻止加州和紐約等由民主黨主導的大州對AI產業的限制，此舉象徵科技公司的一場勝利。

此外，該行政命令還要求美國司法部長成立一個人工智慧訴訟工作小組，唯一責任是「挑戰州的人工智慧法律」，不遵守規定的州可能會面臨資金限制；該命令指出，在簽署後90天內，商務部長必須明確說明各州在哪些條件下有資格獲得寬頻公平接取與部署（BEAD）計畫下的剩餘資金。此計畫是一項耗資425億美元、旨在擴大鄉村地區高速接取的計畫。

（封面圖／翻攝《Donald J. Trump》粉專）

