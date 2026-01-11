川普簽令宣布國家緊急狀態 護委國石油收益

▲美國總統川普簽署行政命令，宣布進入國家緊急狀態，以保護存放在美國財政部帳戶中的委內瑞拉石油收益。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）簽署行政命令，宣布進入國家緊急狀態，以保護存放在美國財政部帳戶中的委內瑞拉石油收益，使其免受扣押或司法程序影響。

根據路透社、Axios新聞網等外媒報導，白宮於9日證實，川普已簽署一項行政命令。這項緊急命令指出，存放於「外國政府存款基金」（foreign government deposit funds）中的這筆收入，應被用於委內瑞拉境內，以協助建立「和平、繁榮與穩定」。

廣告 廣告

川普在命令中提到，若失去對委國原油收入的掌控，穩定委國的努力將被削弱，進而「實質損害美國的國家安全與外交政策」。

這項行政命令中未提及任何特定的公司。該命令宣布，這筆資金是委內瑞拉的主權財產，由美國代為保管，用於委內瑞拉的政府與外交目的，因此不受私人債權追索限制。

這項命令將「外國政府存款資金」界定為存放於指定美國財政部帳戶、且來自天然資源或稀釋劑銷售的委內瑞拉政府資金。命令中寫道，任何針對這些資金的扣押、判決、裁定、留置權、強制執行、扣薪或其他司法程序一律被禁止，並應視為無效且不具法律效力，除非獲得特別許可。

川普於9日簽署該行政命令，距離美軍在卡拉卡斯抓獲委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）不到一週。

據美國與委內瑞拉臨時領導人達成的協議，委國將向美國提供高達5000萬桶原油，美國許多煉油廠都專門配備了提煉此類原油的設備。川普引用1977年《國際緊急經濟權力法》及1976年《國家緊急狀態法》作為法律依據。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川普嗨喊投資委內瑞拉「保證安全」！艾克森美孚CEO當面潑冷水

伊朗血腥鎮壓示威 川普聲援示威者：美國已準備好伸出援手

美軍出手！大規模空襲敘利亞 鎖定IS勢力進行打擊