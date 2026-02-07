川普簽令調整軍售交付順序 國防開支高戰略重要者先得



美國總統川普6日簽署新的行政命令，針對美國軍售順序進行調整，未來將優先向國防開支較高、戰略地位較為重要的國家出售軍備，一改過往「先到先得」的既定模式，白宮強調此舉符合美國國家利益，且有利於軍工產業能力與規模的拓展。

路透報導指出，川普（Donald Trump）6日簽署「美國優先軍備交付戰略」的行政命令，指示聯邦機構應該優先向大力挹注己身防禦能力，以及位處戰略關鍵地帶或是具有重要角色的夥伴出售軍備。

在這項命令之下，未來美國國防部長、國務卿以及商務部長等涉及美國對外軍售的內閣官員，所肩負的任務是臚列優先出售平台與系統的目錄，並且聚焦於找出符合前述條件的交易機會。

白宮在聲明之中，強調此舉目標是在攸關各區域穩定的重要盟友，加速交付美製軍火，同時利用國際購案所獲取的資金，擴大美國軍工產業的能力與規模。

報導指出，數十年以來美國對外軍售始終遵循「先到先得」的原則，只有在符合重要條件的情況下，才會有所改變，此次命令除了改變長期以來的規則之外，同時也要求簡化美國對外軍售的官僚程序，減少交付時程的延誤，並且提升過程的透明度。

白宮強調，過往華府依循「盟邦優先」的策略，導致對外軍售往往因為不符合美國軍工產能，而導致生產期程漫長、交付延誤的狀況屢屢出現，透過優先考慮產能以及訂單規模，並且以戰略重要性排序，如今將可確保美國軍售符合美國國家安全目標，同時促進產業進一步發展。

