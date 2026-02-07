川普簽令調整軍售順序 軍費高、戰略重優先

記者施欣妤／綜合報導

美國總統川普6日簽署《美國優先軍備移轉戰略》行政命令，未來將根據國防支出與戰略重要性等因素，調整他國軍售優先順序，推翻現有「先來先拿到」原則，以確保關鍵國防供應鏈韌性，同時鞏固美國與盟邦的戰備狀態。

加速裝備交付 鞏固盟邦戰備

軍聞網站「Breaking Defense」報導，《美國優先軍備移轉戰略》要求聯邦機構根據各國的國防支出、戰略與地緣政治重要性等因素，重新調整軍售優先順序；此舉被認為有助加速交付武器裝備給區域安全至關重要的盟友，同時藉由提升向美軍購效率，鞏固美方國內生產能量，以及供應鏈韌性和安全利益。

川普指出，「對自身國防與戰力投資愈大的國家，且在美國戰略計畫扮演關鍵角色、或位處關鍵地理位置者，將在軍售交易中獲得優先權」，並強調此舉能確保美國優勢與技術領先地位，維持對美軍與盟友支援能量，同時避免因訂單積累，影響美國與盟邦及夥伴國家的戰備狀態。

報導指出，新政策涵蓋3大核心，包含建立軍售優先順序的明確指導與執行方針，以及為武器移轉程序提供方向並落實戰略內容，並簡化跨部門與機構之間審核流程，減少延誤與提高透明度。

訂90天、120天時程 簡化監管流程

除了調整未來軍售優先順序，該行政命令並要求國防部長（戰爭部長）赫格塞斯與國務卿盧比歐，需在90天內制定明確標準，重新定義哪些武器裝備應納入「強化終端用途監控」（Enhanced End Use Monitoring）名單，簡化過往繁複的審查流程，讓部分裝備能更快交付盟友。

另外，他們將與商務部長盧特尼克合作，在120天內共同擬定一份「優先銷售平臺目錄」，羅列美國鼓勵盟邦與夥伴國家採購的裝備品項；將過往被動審核軍購申請的模式，轉為「主動推銷」美方武器裝備。此外，五角大廈還將成立「促進美國軍售小組」，負責擬定優先軍售品項的執行計畫。

川普簽署新行政命令，要求重新調整美國對外軍售優先順序。（達志影像／路透社資料照片）

美國將研擬優先銷售平臺名單，增加軍售主動性。圖為美國洛克希德馬丁公司參與印度航展。（達志影像／歐新社資料照片）