川普簽令退出「66個國際組織」名單曝光 包括31個聯合國機構

川普簽令退出66個國際組織，包括31個聯合國機構。路透社資料照片



白宮週三（1/3）發表聲明，美國總統川普已簽署公告，下令美國退出66個「不再符合美國利益」國際組織，包括35個非聯合國組織、以及31個聯合國機構或公約。

路透社報導，白宮並未公布退出的組織清單，但表示這些組織推動「激進的氣候政策、全球治理，以及與美國主權與經濟實力相悖的意識形態專案」。

根據白宮發布的備忘錄，川普下令退出的聯合國機構與公約包括：聯合國經濟與社會事務部（UN DESA）、聯合國貿易與發展會議（UNCTAD）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、聯合國性別平等及婦女賦權署（UN Women）、聯合國系統首長協調委員會（UN System Chief Executives Board for Coordination）等等。

川普下令退出的非聯合國機構包括：政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）、國際再生能源機構（IRENA）、國際太陽能聯盟（International Solar Alliance）、全球反恐論壇（Global Counterterrorism Forum）、全球移民與發展論壇（Global Forum on Migration and Development）等。

聲明指出，白宮做出這項決定前，已全面檢視所有美國參與的國際政府間組織、公約與條約。

白宮表示，退出這些組織，將終止美國納稅人的資金流入「將全球主義目標置於美國優先事項之前」的實體；或「以低效率或無效方式處理重大議題」的實體。

川普自2025年1月展開第二任期以來，一直大幅削減美國對聯合國的資助、停止與聯合國人權理事會接觸、延長對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的資金凍結、也退出聯合國教科文組織（UNESCO）。

