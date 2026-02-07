川普簽令重排美軍售順位 軍費高、戰略重要者優先

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）白宮今天表示，總統川普簽署行政命令，重新調整美國武器的客戶名單排序，優先考慮國防支出較高且在當地區域內具有戰略重要性的國家，中止以往「先到先得」的原則。

路透社指出，這項名為「美國優先軍備移轉戰略」（America First Arms Transfer Strategy）的行政命令，代表華府武器銷售政策重大轉變。這道政令指示聯邦機構優先出售軍事裝備給一些自身有大力投入國防、且在重要地理位置具影響力或具關鍵角色的夥伴國家。

廣告 廣告

此舉意在加快向被認為對區域安全至關重要的盟友交付武器，同時藉外國對美軍購來擴大美國國內生產。行政命令並未點名任何國家。

北約各國領袖去年支持將國防支出目標拉高至國內生產總值（GDP）佔比的5%，並重申彼此在遭受攻擊時相互防衛的承諾。

白宮在隨行政命令發布的說明文件裡說：「未來武器銷售，將藉由外國採購資金提升美國產能，優先保障美國利益。」

美國過去數十年來的武器銷售一直採「先來先拿到」原則，除非克服重重困難且特定國家被賦予優先權下，才會有所不同。

如今根據這套新戰略，美國戰爭部長、國務卿及商務部長將負責制定一份優先銷售的裝備載台與系統清單，並找出符合戰略目標的銷售機會。

今天這項政令還呼籲簡化官僚程序，包括加強最終用途監督與第三方轉移程序，減少延誤並提高透明度。

白宮表示，由於訂單與美國的製造能力不匹配，先前的做法導致生產積壓與交付延遲。透過優先考慮國防支出較高且具有戰略重要性的國家，美國政府希望確保國防出口的同時也兼顧國家安全與國內產業振興。

美國軍武新聞網Breaking Defense指出，根據這項新規，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）需在90天內制定一套明確標準，重新定義哪些武器與軍事能力需納入「強化終端用途監控」（Enhanced End Use Monitoring），以精簡過往冗長審核流程，讓非核心敏感裝備能更快交付給盟友。

政令發布後的120天內，戰爭部、國務院將會同商務部共同草擬一份「優先銷售載台目錄」。這份清單將列出美國政府鼓勵盟友與夥伴應優先採購的武器系統，把過往「被動審核」的模式轉為「主動推銷」。

未來還將成立專責的「推動美國軍售工作小組」（Promoting American Military Sales Task Force），專門負責落實相關計畫執行。（編譯：陳亦偉）1150207