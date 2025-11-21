川普簽令 免除巴西牛肉、咖啡等40%關稅

▲巴西一處肉類加工廠的工人，正在處理剛宰殺的牛隻。巴西是美國進口牛肉的重要來源之一。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump），當地時間週四簽署行政命令，進一步免除部分進口巴西食品的40%關稅，包括牛肉、咖啡、可可、水果，並追溯至11月13日生效。

根據《路透社》報導，美國是全球最大的咖啡消費國，由巴西供應約1/3的咖啡豆，近年並成為重要的牛肉供應國，特別是用於製作漢堡的牛肉。

然而，由於關稅和其他市場因素（例如天氣導致的產量減少）影響，今年美國零售咖啡價格漲幅高達40% 。

民調顯示，食品等民生必需物資的通膨現象，是導致川普支持率下降的主因；白宮聲稱，相關決定既平衡國家安全，也推動美國與巴西的貿易關係發展。

在這之前，政府已下令調降或取消其他部分國家、部分農產品關稅，標誌著白宮在關稅議題上，做出些許政策轉變。

川普今年7月對巴西加徵40%關稅，令其輸美產品總關稅增至50%，原因是不滿目前的巴西政府，「政治迫害」他的親密盟友，巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。不過在民調壓力下，川普政府也不得不採取折衷措施，以免關稅還沒讓美國發大財，自己就先因民怨而下台。

