即時中心／黃于庭報導

台美關係更進一步！近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向美國國會提交更新報告。然而此舉卻讓中國氣得跳腳，聲稱美國「干涉內政」，違反所謂「一中原則」。對此，外交部今（4）日回嗆，中方的行徑凸顯其霸權心態。

針對中國外交部及國台辦，對我國主權再度發表不實言論。外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，對於中方的相關說法予以嚴正駁斥。

廣告 廣告

外交部強調，中國無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常交流。中國更不應以粗暴言論進行恫嚇，及抹黑美國經立法與行政部門之民主程序完成立法的《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）。中方的行徑不僅凸顯其霸權心態，更暴露出中國「麻煩製造者」的本性。

最後，外交部呼籲，國際社會共同關切中方不斷片面劃設紅線、扭曲事實的惡劣脅迫行徑，同時將繼續在台美關係的良好基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動台美雙方在各領域的全球合作夥伴關係。

原文出處：快新聞／川普簽友台法案「中國氣炸了」！竟稱美干涉內政 外交部霸氣回嗆

更多民視新聞報導

「小草女神」劉芩妤表態選議員！四叉貓爆她1猛料

盧秀燕喊「第四次政黨輪替」 韓國瑜反應曝光了！

全台316人受害！絕對能源吸金詐2.7億「17人遭起訴」 主謀求刑18年

