川普簽友台法案！卓榮泰感謝台僑積極遊說 談國籍法「公職須對國家效忠」

行政院長卓榮泰昨（3）日接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」一行時表示，海外僑社、僑領長期關心台灣發展，並持續發揮協助台灣的實質效果，展現對台灣的向心力；對於美國總統川普正式簽署《台灣保證落實法案》，他也感謝僑界積極遊說。另談到《國籍法》修法爭議，卓榮泰則強調，擔任公職人員必須對單一國家效忠，「這是基本價值，不容有任何折扣！」

卓榮泰指出，近日美國總統川普正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向美國國會提交更新報告，這是促進雙方關係正常化發展的重要一環，有助加強台美溝通合作，讓雙方在各領域建立全球合作模範關係，並進一步促進台灣與其他理念相近國家建立實質關係。

同時卓榮泰更表示，會有如此結果，主要基於現行地緣政治、國際情勢，以及中國對外展現軍事野心、霸權主義等考量，同時也有賴旅居美國的僑社、僑領積極與美國政要及國會議員溝通說明，發揮極大的實質效果，他深表感謝。

卓榮泰進一步提到，在座僑領長期固定舉辦「台美人夏令會」，展現對台灣的向心力，讓人深受感動。此外，今（2025）年東園國小少棒隊參與威廉波特國際少棒賽時，美國紐約地區僑胞組團加油打氣，讓小球員們在海外深受鼓舞；同時，在美國加州聖地牙哥的僑胞今年亦積極促成大聯盟聖地牙哥教士隊舉行「台灣日」，並邀請「假日飛刀手」陳義信擔任開球嘉賓。

卓榮泰並說，大洛杉磯台灣會館今年正在重建會館，正需各界捐款的時刻，惟仍在國家有難時，捐贈10萬美元協助丹娜絲颱風災後復原，給予災民溫暖與慰助。如同花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流時，國人基於信任與愛，計有50萬人次志工超人湧入花蓮，協助災民清除家園污泥，在短時間內，讓花蓮恢復正常生活。政府企盼國家能夠沒有災難，但一旦國家有需要時，不論國內民眾或海外僑胞，都能挺身而出。

談到台灣目前面臨的困境，卓榮泰表示，立院不僅遲未進行明年度中央政府總預算案的審查，亦不審議行政院提出的院版《財政收支劃分法》修正，以及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案；尤其該特別條例規劃在2026年至2033年投入新台幣1.25兆元經費，未來得以向世界展現我國自主防衛能力，並與所有印太地區的民主力量並肩同行，共同維護區域安全穩定。

此外，總統展現高度善意與責任願意前往立法院進行國情報告，但在野黨卻要求總統必須接受即問即答；而去年憲法法庭已判決相關修法違憲，「違憲的事，總統不能做」。卓榮泰強調，政府仍會秉持誠意與立院溝通，希望在野黨能以國家安全為念，審查特別條例。

卓榮泰指出，上開特別條例明確表明兩個行動方案：一是維護國家主權，全面建構民主防禦機制；二是強化國防實力、戰力，全方位打造國防相關產業發展，促進「五大信賴產業」中的軍工產業發展，使台灣未來不只擁有高科技晶片優勢，更可發展無人機、AI機器人，打造軍工產業的非紅供應鏈，成為另一個支撐台灣經濟轉型發展的主力。





行政院長卓榮泰昨接見北美各地台僑回國訪問團。（圖／行政院提供）





另針對在台選任公職的《國籍法》修法爭議，卓榮泰指出，擔任公職人員必須對單一國家效忠，「這是基本價值，不容有任何折扣」；至於年金改革，在前總統蔡英文任內終於推動落實，然而在野黨現卻提案要停止改革，這攸關國家財政永續、世代正義。政府會堅守立場，也希望國會以國家一體、人民為念，停止對國家主權、財政、國家安全進行各種妨礙。

最後，卓榮泰強調，總統、行政團隊非常努力，但現行國會結構就是如此，如無廣大社會、民間、人民的力量，無法解決政府現正面對的種種困難。卓榮泰重申，總統會秉持合法合憲的精神，展現最高善意與責任，尤其政府對國內產業有責任，必須維持能源穩定及經濟發展，同時也對台灣、對全世界有責任，因此高科技發展不容停頓，也不容台灣遭破壞。

隨後，共同團長賴弘典代表訪團致詞時表示，訪問團成員雖長年旅居北美各地，但始終關心故鄉台灣的消息，同時也了解台灣在國際上的困境。儘管如此，近10年來台灣不僅以軟實力在國際上走出一條新的道路，大幅提升國際能見度，更在民主自由、科技醫療及經濟發展等領域，成為民主國家中備受尊敬的國家，令海外僑胞深感驕傲。

賴弘典指出，台灣除面臨中國威脅之外，亦面對天災、民生照顧等挑戰，幸賴卓榮泰與行政團隊秉持「疼惜台灣、服務人民」的精神，站在第一線勇於面對，並持續打拚奮鬥照顧這座美麗的島嶼，他要代表僑界致上最大的敬意與感謝，相信台灣在總統領導下，不僅能持續國泰民安，亦會對國際和平與進步做出貢獻。

訪團由總統府國策顧問暨大洛杉磯台灣會館董事長田詒鴻、行政院政務顧問暨休士頓台灣傳統基金會暨休士頓台灣人活動中心理事宋明麗、紐約台灣會館理事賴弘典、華府台灣文化中心理事長黃泰郎、聖地牙哥台美基金會執行長歐春美、北加州台灣會館理事長廖俊惠、台加文化協會理事長蔡雅玲率領，僑務委員會徐佳青委員長陪同，前來行政院拜會卓榮泰，行政院李慧芝發言人也在座。

卓榮泰與北美各地台僑回國訪問團合照。（圖／行政院提供）

卓榮泰與北美各地台僑回國訪問團合照。（圖／行政院提供）





