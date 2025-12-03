川普簽台灣保證實施法案 林佳龍：台美關係進一步正常化

（中央社記者楊堯茹台北3日電）美國總統川普簽署台灣保證實施法案，研擬解除美台交往限制。外交部長林佳龍今天表示感謝，並強調這是台美關係前進一大步，也是台美關係正常化的進一步發展，讓雙方交往更完整。

美國國會日前通過「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，川普（Donald Trump）2日將這項法案簽署成法。

外交部上午發布新聞稿指出，這項法案能在美國國會有限的會期內，以單獨審議方式順利推進，顯示美國國會跨黨派及行政部門對深化台美關係的強烈支持。林佳龍對此表示誠摯歡迎，並感謝美方支持。

外交部表示，將持續在台美良好關係的基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動雙方在各領域的全球合作夥伴關係。

林佳龍上午在立法院外交及國防委員會前接受聯訪說，這是台美關係前進一大步。雙方可以更完整互動，包括赴聯邦機關洽公或到代表處互動，包括台美關係正常化的進一步發展。

美國與中華民國自1979年斷交以來，國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」。「台灣保證實施法案」的核心精神在於打破這些限制。

國會網站指出，美國現行法律要求國務院針對對台交往準則一次性審查，並向國會提交審查報告。根據這項法案，國務院必須在準則生效期間每2年審查一次，並向國會提交報告。（編輯：萬淑彰）1141203