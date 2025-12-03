川普簽台灣保證實施法案 藍：有助國家發展都歡迎

（中央社記者劉冠廷台北3日電）美國總統川普簽署台灣保證實施法案，研擬解除美台交往限制。國民黨發言人牛煦庭今天說，任何有助於中華民國國家利益的法案通過，都敬表歡迎；有助於中華民國國家利益的發展，對於台灣、中華民國來講，都是利多，國民黨在這一點上，會大方給予祝福。

美國國會日前通過「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，川普（Donald Trump）2日將這項法案簽署成法。

廣告 廣告

牛煦庭今天下午在國民黨中常會後受訪表示，法案的內容，宣示性的條文比較多，牽涉實質利益的比較少，但任何有助於中華民國國家利益的法案通過，都敬表歡迎。

牛煦庭說，也相信美國是非常務實的國家，大家都要順應國際趨勢而為，任何交流互訪，只要有助於區域局勢的和平與穩定，能夠有助於中華民國國家利益的發展，對於台灣、中華民國來講，都是利多，國民黨在這一點上，會大方給予祝福。

針對總統賴清德表示，所謂九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制；牛煦庭則說，九二共識基本上合於中華民國憲法，也是台海現狀非常重要的一部分，九二共識也是國民黨長期以來的主張，彼此間可以在各自表述的空間上，找到對話的價值，在這對話的前提下，可以確保區域和平、經濟民生穩定，因此國民黨堅持這路線，是有這樣的理由存在。

牛煦庭說，並不了解為什麼賴總統不採用國民黨各表的版本，講一中就是中華民國，反而要去唱和中國國家主席習近平的一中就是中華人民共和國，而且會變成一國兩制，請問誰才是中共同路人，如果賴總統沒有想著中華民國的國家利益，以及區域的和平穩定、建立對話機制，這將會讓台灣陷入戰火之中。

牛煦庭強調，不樂見任何政治的操作，去升高區域的對立，凡是區域對立的升高，必然要讓整個社會付出沉重的代價，奉勸賴總統三思而後行，不要再次唱和習近平的主張。（編輯：翟思嘉）1141203