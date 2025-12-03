川普簽台灣保證實施法案、鬆綁官員往來 林佳龍：台美關係進一步正常化

外交部長林佳龍受訪。廖瑞祥攝



美國總統川普簽署《台灣保證實施法案》，將要求美國國務院審查檢討與台灣交往準則，將可解除美台交往限制。外交部長林佳龍今天（12/03）表示感謝，並強調這是台美關係前進一大步，也是台美關係正常化的進一步發展，讓雙方交往更完整。

外交部長林佳龍今天上午在立法院外交及國防委員會前接受聯訪時被問到，美國總統川普簽署《台灣保證實施法案》，是否可以讓台美部長級別官員們互訪？對雙方關係有何增進？ 林佳龍對此表示，這是台美關係前進一大步。雙方可以更完整互動，包括赴聯邦機關洽公或到代表處互動，包括台美關係正常化的進一步發展。

外交部今天上午也發布新聞稿指出，此項《台灣保證實施法案》能在美國國會有限的會期內，以單獨審議方式順利推進，顯示美國國會跨黨派及行政部門對深化台美關係的強烈支持。林佳龍對此表示誠摯歡迎，並感謝美方支持。

外交部表示，將持續在台美良好關係的基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動雙方在各領域的全球合作夥伴關係。

由於美國與中華民國自1979年斷交以來，國務院制定所謂「交往準則」等文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」。在美國國會參眾兩院通過《台灣保證實施法案》、並由總統川普簽署生效後，該法案的核心精神在於打破台美雙方交往限制。

《台灣保證實施法案》條文中指出，美國現行法律要求國務院針對對台交往準則一次性審查，並向國會提交審查報告。根據這項法案，國務院必須在準則生效期間每2年審查一次，並向國會提交報告。

