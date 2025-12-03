川普簽台灣保證落實法案 國台辦喊「堅決反對」：粗暴干涉內政

美國總統川普2日將《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）簽署成法，要求國務院定期檢視並更新對台交往準則。對此，大陸國台辦今（3）日批評美方「粗暴干涉」內政，中方表示強烈不滿和堅決反對。

大陸國台辦發言人張晗今日主持例行記者會時回應稱，中方堅決反對美國同「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來，這一立場也是一貫的、明確的。

張晗又說，美方有關所謂法案粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的精神，向「台獨」分裂勢力發出了嚴重的錯誤信號，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。她表示，「敦促美方恪守『台灣問題』上所做的嚴肅政治承諾，不與『台灣地區』有任何形式的官方接觸 」。

這項法案由美國共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）及台裔民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）在2月共同提出，目的是要求國務院全面審視對台交往仍存的限制並提出改善計畫。法案5月在眾議院通過，11月再獲參議院無異議同意，最後送交川普簽署。

另一方面，我總統府今日表示誠摯歡迎與感謝。總統府發言人郭雅慧表示，這項《台灣保證實施法案》的通過生效，肯定美台交往的價值，支持更緊密的台美關係，亦是台美間奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，別具意義。郭雅慧說，台灣與美國共享自由民主的基本價值，穩健台美關係更是維持印太和平穩定重要基石，未來台灣將持續與美方保持密切溝通，深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。

