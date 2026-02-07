川普簽命令調整美軍售方針 軍費較高、具戰略重要性國家優先

美國白宮6日表示，總統川普(Donald Trump)簽署一項行政命令，將重新調整美國武器客戶名單的優先順序，優先考慮擁有更高國防支出，以及具有區域戰略重要性的國家。

這項確立「美國優先武器轉讓戰略」的行政命令，標誌著美國軍售政策重大轉向。這項命令指示聯邦機構優先向大量投資自身自衛能力，並佔據關鍵地理位置或扮演關鍵角色的夥伴國家出售軍火。

此舉旨在加速向被認為對區域安全至關重要的盟友，提供美國製造的武器，同時利用外國採購來擴大國內生產能力。行政命令中沒有提到任何國家。

廣告 廣告

北大西洋公約組織(NATO)的領袖2025年支持將國防支出目標提高至佔國內生產毛額(GDP)的5%，並重申對集體防衛的承諾。

白宮在與這項命令一同發表的事實清單中表示：「未來的軍售案將以美國利益為優先，利用外國採購和資本來發展美國的生產與產能。」

根據這項新戰略，國防部、國務院和商務部的負責人將負責制定平台與系統的優先銷售型錄，並發掘符合戰略目標的銷售機會。

數十年以來，美國的軍售案依循以先來先到的原則，只有在克服重大障礙和特定國家獲得優先權的情況下才會改變。

這項命令也要求簡化行政程序，包含加強終端用途的監控，以及第三方轉移程序，減少延誤並提升透明性。

白宮表示，過去的「夥伴優先」原則導致訂單積壓與交付延誤，因為訂單量與美國的生產能力不相符。透過優先供應給有更高國防支出和戰略重要性的國家，政府尋求確保美國軍事出口支持國家安全與國內工業振興。(編輯：宋皖媛)