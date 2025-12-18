川普簽命令調降大麻管制等級 為醫學研究鋪路

美國總統川普(Donald Trump)18日簽署行政命令，將大麻重新歸類至第三級管制(Schedule III)藥物，為更多使用大麻產品的醫學研究鋪平了道路。

這項等待已久的行動，將使得大麻從最危險的毒品分類等級中移除，儘管大麻的使用尚未在全美合法化。

但川普表示，儘管這項法案「不會允許它成為娛樂性藥物」，但將讓它更容易用於「合法醫療使用」，例如癌症或慢性疼痛患者。

川普在橢圓形辦公室指出：「有人懇求我做這件事。人們正承受巨大痛苦。」

「這項重新歸類命令將讓它更容易執行大麻相關醫學研究，讓我們研究其益處、潛在危險與未來的治療方法。這將帶來極為正面的影響。」

大麻原本被歸類為第一級管制(Schedule I)藥物，與海洛因、迷幻藥LSD等毒品同一等級。美國政府認為這些藥物濫用可能性高，沒有認可其醫療用途。

第三級管制藥物包含氯胺酮與同化類固醇，這個類別被視為具有醫學價值，濫用可能性較低。

美國已經有數十個州將醫用大麻合法化，包含加州在內的一些州則已經批准了娛樂性大麻。

但川普此舉旨在降低其研究門檻，因為授權第一級管制藥品的臨床研究需要多層批准。