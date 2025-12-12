川普簽命令集中AI監管於聯邦層級 禁止各州自訂法規

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署一項行政命令，目的是將人工智慧（AI）的監管權集中於聯邦層級，避免美國各州自訂AI法規。

法新社報導，川普在白宮橢圓形辦公室表示，美國製造的AI「必須只有一個核准或否決的源頭…不能面對50個不同的主管機關」。

川普強調：「最後只會有一個贏家，可能是美國或中國，而目前我們大幅領先。」

白宮官員指出，這項行政命令的目的，是確保AI在全國統一框架下運作，避免受各州不同規範所限制，造成產業發展受阻。

禁止各州自行監管AI的構想，由川普的AI與加密貨幣沙皇塞克斯（David Sacks）提出，並獲AI產業巨頭支持，包括OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。

目前，全美已有約30個州通過100多項與AI相關的法案，內容涵蓋生成式AI模型的負責任開發、深偽技術製作，以及使用AI技術時要求資訊透明

川普已將美國定位為全球AI競賽的領導者，認為AI將從經濟到軍事全面改變世界。

然而，白宮面臨國會及「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營部分人士的質疑，他們對AI可能帶來的經濟與社會衝擊抱持戒心。（編譯：徐睿承）1141212