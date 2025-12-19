川普簽太空政策命令 重申2028年重返月球目標

美國總統川普(Donald Tump)18日簽署了一項行政命令，確立了美國在2028年讓人類重返月球的目標，並捍衛太空不受武器的威脅。這是川普政府第二屆任期的第一項重大太空政策措施。

這項命令是在億萬富豪企業家、民間太空人艾薩克曼(Jared Isaacman)宣誓就任美國國家航空暨太空總署(NASA)第15任署長的幾個小時後發布的。這項命令也重組了國家太空政策，並由川普首席科學顧問克拉齊奧斯(Michael Kratsios)負責。

這項命令實質上取消了白宮國家太空委員會，這是一個由內閣成員組成的高階機構，川普在第一屆任期重建了這個委員會，但今年又考慮取消它。

這項名為「確保美國太空優勢」的行政命令，要求五角大廈和美國情報機構制定太空安全戰略，敦促私人承包商提高效率，並尋求在川普的「金穹」(Golden Dome)計畫下進行飛彈防禦技術的展示。

在川普第二屆任期結束前的2028年實現載人登月的目標，與他第一屆任期內在2019年提出於2024年重返月球的指令類似，將月球置於美國太空探索政策的核心地位，但這個時間表被業內許多人士認為不切實際。 NASA的太空發射系統和SpaceX的星艦的研發和測試延誤，逐漸使得登月目標日期延後。

在前總統歐巴馬(Barack Obama)執政期間，NASA的目標也是在2028年實現登月。

2028年太空人登月計畫，將是NASA阿提米絲(Artemis)諸多計畫中的第一項任務，阿提米絲旨在於月球表面建立長期存在。美國正在與中國競爭，中國的目標是2030年實現首次載人登月任務。

18日的命令要求「在2030年前建立月球永久前哨站的初始元素」，這強化了NASA的現有目標，也就是發展以核能作為動力來源的長期基地。(編輯：鍾錦隆)