川普簽字了！《台灣保證實施法》正式生效

▲白宮表示，美國總統川普週二（2日）正式簽署了「台灣保證實施法案」，要求美國國務院審查美國與台灣交往的準則。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 白宮表示，美國總統川普週二（2日）正式簽署了「台灣保證實施法案」，要求美國國務院審查美國與台灣交往的準則。此舉正值外界日益擔憂中國可能會對台灣採取行動之際，這項法案將被視為深化美台關係的最新立法進展。

根據彭博社報導，「台灣保證實施法案」要求國務院定期進行審查，說明相關準則如何深化美台關係。依規定至少每五年須提出一次評估報告，並提出計畫以解除目前仍存的限制。「台灣保證實施法案」已於5月在眾議院過關，並在11日18日經美國聯邦參議院無異議通過，送交川普簽字。

廣告 廣告

「台灣保證實施法案」由共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）及民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）在2月共同提出。華格納表示，這項立法「傳遞了一個訊息：我們堅定地反對中國共產黨企圖主導該地區的危險行動。」

自1979年美國與中華民國斷交後，國務院制定文件在外交、軍事與官員互動等事項上規範種種「紅線」。而「台灣保證實施法案」的核心精神即在打破這些歷史性限制，使美台官方往來逐步正常化。

美國時任國務卿蓬佩奧在2021年卸任前夕，曾宣布取消美國政府對台政策自我施加的限制，廢除所有對台聯繫準則。後續拜登政府上任後，雖然恢復準則體系，但同時也放寬部分限制，例如允許台灣官員進入聯邦機構會晤，美方官員也可頻繁前往駐美代表處交流。

川普是在與中國國家主席習近平通話之後簽署這項法案。習近平在通話中重申，統一是中國的關鍵議題，中國認為台灣是其領土的一部分。在此之前，日本首相高市早苗曾表示，「台灣有事」將構成日本存亡危機，這為日本軍隊在情況發生時介入任何潛在回應開闢法律途徑。高市早苗的言論引起北京強烈反彈。

一直以來，美國在台灣問題上保持「戰略模糊」的方針。根據這一方針，美國保留使用武力的權利，但沒有明確說明在中國攻擊台灣的情況下是否會進行干預。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川普雙標仔？大選前夕特赦宏都拉斯前總統 曾因運毒遭判45年監禁

川普「免費軍援」歸零F-16也沒來！日學者示警對台政策1轉變

傳川普要高市早苗別為台灣挑釁北京！美國務院歡迎1.25兆國防預算