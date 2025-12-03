川普簽字了！白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

美國白宮於當地時間12月2日宣布，總統川普已正式簽署《台灣保證實施法案》，這項法案正式生效後，將要求國務院定期強制審查美國對台交往準則，並提出移除限制的具體計畫。

這項法案由共和黨眾議員華格納、已故民主黨眾議員康諾里及民主黨眾議員劉雲平於今年2月共同提出，展現美國國會跨黨派支持台灣的立場。法案於5月經眾議院無異議通過，11月獲參議院通過。

根據新法規定，國務院必須至少每五年檢視一次對台交往準則，並在90天內向參眾兩院外交委員會提交報告，詳細說明現行準則能否深化並擴大美台關係，以及列出解除哪些自我限制的機會與方案。評估報告須確保處理與台灣關係的方式，反映雙邊長期、全面且以價值為基礎的互動。

自1979年美國與中華民國斷交以來，國務院制定了諸多文件，規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的限制，包括限制台灣高層官員訪美、禁止在聯邦機構內展示台灣國旗，或限制美方官員與台灣對口的會晤地點等。這項法案的核心精神即在於逐步打破這些長達數十年的外交紅線。

值得注意的是，川普簽署法案的時機點極具地緣政治意涵。習近平近期與川普通話時再次劃下統一紅線，強調統一是中國核心議題。同時，日本新任首相高市早苗在國會表示，中國若試圖武力犯台，將對日本構成「存亡危機」，這種定性可能為日本自衛隊介入台海衝突開啟法律大門。

提案人之一華格納在川普簽署法案後表示，這項立法表明美國堅定反對中國共產黨主導區域的危險企圖。分析指出，透過將檢討機制從行政命令提升為法律義務，美台互動將從過去的低調、非官方模式，逐步走向更具準官方色彩的正常化交流，在一定程度上挑戰了美國長期以來在台海問題上保持的戰略模糊政策。

