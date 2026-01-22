川普簽字宣告「和平理事會」正式成立 尚無西方主要國家加入



美國總統川普22日在瑞士達沃斯，簽署加薩「和平理事會」憲章，正式宣告該架構成立，雖然有包括土耳其、埃及、沙烏地阿拉伯在內等中東國家加入，但除了美國之外，尚無任何西方主要國家表態投入該架構，使該平台日後發展與角色令人質疑。

路透報導指出，川普（Donald Trump）瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（WEF）期間，22日於場邊舉行了加薩和平理事會憲章的簽署儀式，包括土耳其、埃及、沙烏地阿拉伯、卡達在內，全球已有35個國家承諾加入，且包括以色列、阿根廷與匈牙利等，領導人與川普關係匪淺的國家也在其中，不過法國已拒絕成為該理事會成員，英國也在22日表示目前並無加入的打算，加上中國、俄國都尚未表態，使該理事會除了美國之外，沒有任何聯合國安理會常任理事國參與。

聯合國安理會決議認可 但迄今無常任理事國加入

報導指出，雖然該理事會獲得聯合國安理會決議認可，成為川普所推動的加薩和平計畫之一部，然而聯合國發言人葛梅茲（Rolando Gomez）22日表示，聯合國與該理事會之間的關係僅止於此，似乎有意進行切割。

不過川普女婿庫許納（Jared Kushner）表示，在理事會成立之後，加薩停火協議下一階段，將開始解決包括當地重建，以及哈瑪斯（Hamas）解除武裝的棘手問題，他表示「如果哈瑪斯不把武器放下，就會成為阻礙計畫的關鍵因素」，因此在「接下來的100天內，將持續確保計畫得以落實，並聚焦於人道援助以及庇護等工作，創造持續推進的條件」。

巴勒斯坦技術官員委員會主席沙斯（Ali Shaath）則表示，由於加薩與埃及之間交通主要門戶、拉法（Rafah）口岸即將於下週重新開放，預計可讓大量物資進入加薩，緩解當地各類必要物品缺乏的情形，因此認為這代表停火第一階段期間尚未解決的問題，正在出現進展。

