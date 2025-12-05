川普簽完台灣保證實施法案 大陸「聯合戰備警巡」又來了

美國川普總統2日簽署由參、眾兩院提出的「台灣保證實施法案」後，解放軍再度啟動「聯合戰備警巡」，共有19架次大陸軍機飛越台灣海峽中線侵擾，這也是本月大陸的首次行動。

大陸殲10戰機。(圖/中國軍網)

國防部今（5）日晚間發布新聞稿指出，自下午14時22分起，陸續偵獲大陸殲10型戰機、轟6K型轟炸機、空警500型空中預警機等，各型主、輔戰機及無人機計24架次出海，其中19架次飛越海峽中線及其延伸線，進入我國北部、中部及西南空域，配合解放軍艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我國周邊空、海域。

國防部也表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

大陸轟6K轟炸機。(圖/國防部)

今天是繼11月28日之後，時隔約1個星期，解放軍於12月首度實施的「聯合戰備警巡」。

