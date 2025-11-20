川普簽屬艾普斯坦法案！ 要求司法部30天內公布真相

美國總統川普19號正式簽署法案，要求司法部在30天內公布性犯罪富豪「艾普斯坦」相關檔案，哪些名流跟艾普斯坦過從甚密，以及艾普斯坦2019年獄中輕生真相都有望曝光，不過司法部有權以調查案件為由遮蔽部分內容，也引發各界擔憂。艾普斯坦案持續延燒，跟民主黨關係密切的前哈佛大學校長桑默斯也辭去OpenAI董事一職。

美國國會火速通過性犯罪富豪艾普斯坦的「檔案透明法案」。美國總統川普19日晚間在社群平台發文，宣布已正式簽署法案，並痛斥民主黨藉此案件轉移大眾注意力，強調一旦檔案公開，民主黨人士與艾普斯坦之間的關係也將一併曝光。

向淫魔討教「怎把妹」 桑默斯聲譽重創辭OpenAI董事

哈佛大學前校長桑默斯曾在柯林頓與歐巴馬政府中擔任重要角色，日前被爆出已婚卻仍寫信向艾普斯坦請教如何追求對象，因而遭哈佛暫時停職，近期也辭去OpenAI董事職務，此發展似乎印證了川普所稱「民主黨玩火自焚」的警告。

艾普斯坦在監獄「離奇身亡」 檔案曝光有望揭謎團！？

這項法案要求司法部在30天內公開所有與艾普斯坦案相關的檔案及通訊紀錄，總量約達10萬頁，此外艾普斯坦在2019年候審期間於監獄離奇身亡，究竟是否為自殺，也有望藉由檔案公開而揭開謎團。

淫魔富豪10萬頁檔案將公開！ 司法部仍可「遮掩內容」

不過，法案允許司法部基於保護受害者或避免影響調查，可能會遮掩部分內容，這也讓不少人擔心，部分文件可能被隱匿或不公開，真相恐怕仍難以水落石出。

廣告 廣告

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

台積電前副總羅唯仁疑洩密跳槽 前工程師：牽扯台美關係棘手

經典賽明年開打 台灣隊奪冠賠率「倒數第5」

再提美國晶片產業被拿走 川普：我不怪台灣