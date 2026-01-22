川普簽憲章組「和平委員會」 外界憂取代UN安理會

美國總統川普（Donald Trump）所倡議的和平委員會持續擴大成員規模，包括沙烏地阿拉伯、土耳其、埃及、約旦、印尼、巴基斯坦、卡達、科威特等多個穆斯林國家，21日宣示加入。

川普在達沃斯表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也已同意邀請；蒲亭隨後回應仍在研議中，願以被凍結資產付費。

俄羅斯總統蒲亭說：「即使在我們決定是否參加之前，考慮我們與巴勒斯坦人民的特殊關係，我想我們可以從前美國政府凍結的俄羅斯資產中，向和平委員會匯出10億美元。」

廣告 廣告

川普成立的和平委員會，原本是協助結束以色列與哈瑪斯戰爭，並監督加薩重建的機制，川普想要把功能擴大到解決全球衝突，向全球近60國提出邀請，規劃成員國任期為3年，提供10億美元者可取得永久席位。

川普擔任主席，擁有否決權，目前已經任命他的女婿庫許納、國務卿魯比歐、中東特使魏科夫、英國前首相布萊爾等人，擔任執委會成員。外界解讀，和平委員會是在挑戰並取代聯合國部分功能。

記者提問，「你想讓和平委員會取代聯合國嗎？」

川普回應，「嗯，可能會，我的意思是，聯合國根本幫不上什麼忙。」

聯合國副發言人哈克則對此表示，「聯合國將繼續努力推動和平，完全尊重國際法，並全面努力解決衝突根源。」

聯合國秘書長古提瑞斯推文指出，聯合國憲章是國際關係的基礎，如果領導人選擇性的遵守規則，就會破壞全球秩序，並樹立危險的先例；當少數人能扭曲全球敘事、影響選舉或主導公共辯論的條件時，我們正面臨不平等制度與共同價值的腐敗。

目前全球已有包括以色列、匈牙利、阿根廷、越南等20、30國，同意加入或表態支持和平委員會，法國、挪威、瑞典等國則明確拒絕，英國、加拿大、日本、德國、中國、印度等重要大國，都表示還在研議，尚未表態定論。