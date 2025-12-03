川普簽的「台灣保證實施法案」是什麼？7大重點一次看

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國國會通過《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），進一步強化美方對台政策的透明度與穩定性，白宮2日也證實，總統川普已經簽署這項法案，法案核心是要求國務院定期檢視並更新與台灣往來的相關指引，讓美台關係不再因文書過時或行政部門的限制而受到影響。《EBC東森新聞》為您整理相關懶人包重點一次搞懂。

一. 什麼是《台灣保證實施法案》？

美國國會通過《台灣保證實施法案》。（圖／翻攝自pexels）

根據美國國會網站資訊顯示，依現行法律，國務院只需要在2020年通過《台灣保證法（Taiwan Assurance Act of 2020）》後做一次性檢視，不過現今美國國會認為，美台關係變動快速，更需要制度化的更新機制，因此有了《台灣保證實施法案》。

二. 最大亮點：從一次性改為「定期審查」

原本法律只要求國務院做「一次性」檢視，新法則要求：

廣告 廣告

1.國務院至少每5年進行一次審查與台灣往來的指引

2.檢討後90天內須向國會提交更新報告

3.重新發布最新指引給美國行政部門

三. 美國國會要求報告內容有哪些？

指引是否充分反映國會的立場，例如認定台灣是透過自由、公平選舉產生的民選政府等重要原則，以及說明美方如何尋找機會解除美國對台灣自我設下的交往限制，例如官員互動、訪問層級等。

四、提案人是誰？

主提案人：共和黨眾議員Ann Wagner

原始共同提案人：民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）、民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）

五. 2025年法案立法時程

2/21 眾議院提出

5/5 眾議院無異議通過

5/6 送交參議院

11/18 參議院一致同意通過

11/21 送交美國總統川普

法案於今年2月21日在眾議院提出，5月初便在眾議院以無異議方式通過，進入參議院後，也同樣在11月18日以一致同意快速通過，11月21日正式送交總統川普，而川普也在2日簽署這項法案，被視為深化美台關係的最新立法進展。

六、台灣方面如何回應？

外交部

外交部長林佳龍今（3）日對此表示誠摯歡迎，並對美方的支持表達感謝，強調法案生效象徵台美關係再進一步，也是雙方關係正常化的進一步發展，讓雙方交往更加完整，外交部將持續在台美良好關係的基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動雙方在各領域的全球合作夥伴關係。

外交部說明，繼美國聯邦眾議院於今年5月5日審議通過《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）後，美國聯邦參議院接續於上月18日晚間以「一致同意」（UC）方式通過該法案，川普總統並於美東時間12月2日正式簽署完成立法。《台灣保證實施法案》旨在進一步強化《2020年台灣保證法》的執行，並要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向國會提交更新報告，以確保台美關係持續穩健發展。 該法案能夠在美國國會有限的會期內，以單獨審議方式順利推進，顯示美國國會跨黨派及行政部門對深化台美關係的強烈支持。

總統府

關於美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則，包括任何後續相關文件，至少每5年需審查一次，並於審查完成90天內向國會提交報告，總統府表達誠摯歡迎與感謝。

總統府發言人郭雅慧表示，這項《台灣保證實施法案》的通過生效，肯定美國與台灣交往的價值，支持更緊密的臺美關係，亦是臺美間奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，別具意義。郭雅慧指出，台灣與美國共享自由民主的基本價值，穩健臺美關係更是維持印太和平穩定重要基石，未來台灣將持續與美方保持密切溝通，深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。台灣作為國際社會負責任一員，也將與美國及區域內理念相近國家攜手合作，致力確保印太區域的和平繁榮與穩定發展。

七、中國大陸方面如何回應？

大陸國台辦港澳局長、新聞發言人張晗回應，美方所謂法案「粗暴干涉中國內政、嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的精神」，向台獨分裂勢力發出了嚴重的錯誤信號，對此表示強烈的不滿和堅決的反對，敦促美方恪守在台灣問題上所做的嚴肅政治承諾，不與台灣地區進行任何形式的官方接觸。

更多東森新聞報導

快訊／「台灣保證實施法案」川普簽字了

新／日本北海道爆5.2地震 「震到本州」青森也有感

大馬按摩店暗藏「抓龍筋」！女師僅穿內褲服務收費曝光

