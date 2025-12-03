川普簽署《台灣保證實施法案》正式生效 府：持續深化台美關係

根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）2日簽署《台灣保證實施法案》，確定成法。美國國會日前通過這項法案，要求國務院定期檢視及更新與台灣交往的相關規範，提出計畫解除目前仍存在的美台交往限制。總統府今天表示，台灣與美國共享自由民主的基本價值，穩健台美關係是維持印太和平穩定重要基石，未來將持續與美方保持密切溝通，深化各領域夥伴關係。外交部長林佳龍說，雙方可以更完整互動，是台美關係正常化的進一步發展。

根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）3日簽署《台灣保證實施法案》，確定成法。（美聯社）

總統府發布新聞稿指出，美國總統川普（Donald Trump）於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則，並於審查完成90天內向國會提交報告，總統府表達誠摯歡迎與感謝。

總統府發言人郭雅慧表示，這項法案的通過生效，肯定美國與台灣交往的價值，支持更緊密的台美關係，也是台美間奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，別具意義。

郭雅慧指出，台灣與美國共享自由民主的基本價值，穩健台美關係更是維持印太和平穩定重要基石，未來台灣將持續與美方保持密切溝通，深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。台灣作為國際社會負責任一員，也將與美國及區域內理念相近國家攜手合作，致力確保印太區域的和平繁榮與穩定發展。

外交部上午也發布新聞稿指出，這項法案能在美國國會有限的會期內，以單獨審議方式順利推進，顯示美國國會跨黨派及行政部門對深化台美關係的強烈支持。林佳龍對此表示誠摯歡迎，並感謝美方支持。

外交部表示，將秉持互信、互惠、互利的原則，持續在台美良好關係的基礎上，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動雙方在各領域的全球合作夥伴關係。

林佳龍上午在立法院外交及國防委員會前接受聯訪說，這是台美關係前進一大步，雙方可以更完整互動，包括赴聯邦機關洽公或到代表處互動，是台美關係正常化的進一步發展。

外交部長林佳龍（右）3日上午赴立法院外交及國防委員會報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」並備質詢，會前接受媒體聯訪。（中央社）

《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）由共和黨聯邦眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）、民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）今年2月共同提出，5月經眾議院無異議通過。

聯邦參議院隨後也在11月通過這項法案，要求國務院尋找機會解除美台交往仍然存在的自我限制，並制定具體落實計畫。

自1979年美國與中華民國斷交以來，國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」。《台灣保證實施法案》的核心精神在於打破這些限制。

國會網站指出，美國現行法律要求國務院針對對台交往準則，一次性審查，並向國會提交審查報告。根據這項法案，國務院必須在準則生效期間每兩年審查一次，並向國會提交報告。

根據法案，國務院提交的評估，必須說明現行的準則，能否深化並擴大美台關係、體現雙邊關係價值及重要性。相關準則須確保處理與台灣關係的方式反映雙邊長期、全面且以價值為基礎的互動，以及有助於和平解決兩岸議題。

川普1.0時期，2021年1月，時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在卸任前夕，宣布取消美國政府對台政策自我施加的限制，廢除所有對台聯繫準則。

拜登政府上任後恢復準則，但放寬雙邊交往，允許美國官員常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處會晤台灣官員。

