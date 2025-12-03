川普簽署《台灣保證實施法案》正式生效 府：持續深化台美關係
林佳龍：台美關係進一步正常化 雙方可以更完整互動
根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）2日簽署《台灣保證實施法案》，確定成法。美國國會日前通過這項法案，要求國務院定期檢視及更新與台灣交往的相關規範，提出計畫解除目前仍存在的美台交往限制。總統府今天表示，台灣與美國共享自由民主的基本價值，穩健台美關係是維持印太和平穩定重要基石，未來將持續與美方保持密切溝通，深化各領域夥伴關係。外交部長林佳龍說，雙方可以更完整互動，是台美關係正常化的進一步發展。
總統府發布新聞稿指出，美國總統川普（Donald Trump）於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則，並於審查完成90天內向國會提交報告，總統府表達誠摯歡迎與感謝。
總統府發言人郭雅慧表示，這項法案的通過生效，肯定美國與台灣交往的價值，支持更緊密的台美關係，也是台美間奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，別具意義。
郭雅慧指出，台灣與美國共享自由民主的基本價值，穩健台美關係更是維持印太和平穩定重要基石，未來台灣將持續與美方保持密切溝通，深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。台灣作為國際社會負責任一員，也將與美國及區域內理念相近國家攜手合作，致力確保印太區域的和平繁榮與穩定發展。
外交部上午也發布新聞稿指出，這項法案能在美國國會有限的會期內，以單獨審議方式順利推進，顯示美國國會跨黨派及行政部門對深化台美關係的強烈支持。林佳龍對此表示誠摯歡迎，並感謝美方支持。
外交部表示，將秉持互信、互惠、互利的原則，持續在台美良好關係的基礎上，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動雙方在各領域的全球合作夥伴關係。
林佳龍上午在立法院外交及國防委員會前接受聯訪說，這是台美關係前進一大步，雙方可以更完整互動，包括赴聯邦機關洽公或到代表處互動，是台美關係正常化的進一步發展。
《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）由共和黨聯邦眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）、民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）今年2月共同提出，5月經眾議院無異議通過。
聯邦參議院隨後也在11月通過這項法案，要求國務院尋找機會解除美台交往仍然存在的自我限制，並制定具體落實計畫。
自1979年美國與中華民國斷交以來，國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」。《台灣保證實施法案》的核心精神在於打破這些限制。
國會網站指出，美國現行法律要求國務院針對對台交往準則，一次性審查，並向國會提交審查報告。根據這項法案，國務院必須在準則生效期間每兩年審查一次，並向國會提交報告。
根據法案，國務院提交的評估，必須說明現行的準則，能否深化並擴大美台關係、體現雙邊關係價值及重要性。相關準則須確保處理與台灣關係的方式反映雙邊長期、全面且以價值為基礎的互動，以及有助於和平解決兩岸議題。
川普1.0時期，2021年1月，時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在卸任前夕，宣布取消美國政府對台政策自我施加的限制，廢除所有對台聯繫準則。
拜登政府上任後恢復準則，但放寬雙邊交往，允許美國官員常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處會晤台灣官員。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
三帥裂痕情變調2／經紀人整夜黏張軒睿 柯震東喝到爛醉疑跛腳
雖因許光漢遭章廣辰冷處理，婚禮當天張軒睿仍看起來大致上心情不錯，原來是難得可以和交往3年的女友Jessica一起出席重要場合，自然是心花朵朵開。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 發起對話
送舊電鍋給拾荒婦遭判刑！檢方挨轟不通情理 法界嘆「3法條」受限
2024年7月時，台北市環保局黃姓清潔隊員因把一只放在回收車上、殘值僅32元的舊電鍋給一名拾荒婦人，最終遭依涉犯貪污治罪條例起訴，經法院審理，黃員遭判3月徒刑，緩刑2月，褫奪公權1年。判決曝光後引發兩派說法，友人認為該案本不該起訴，但也有法界人士認為，檢方已窮盡所能，無奈現行法規無彈性空間。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 68
洋蔥顏色不同營養價值差異 醫師點名「這族群」要小心吃
紫洋蔥與一般洋蔥在營養成分及烹調方式上各有特色！健康餐盒業者表示，紫洋蔥因易染色，多用於涼拌菜餚；白洋蔥則在健康餐中扮演重要角色，適合用於湯品及熱炒料理。專家提醒，紫洋蔥富含花青素，具抗氧化功效，但遇熱易分解；白洋蔥含較高的鈣質和維生素C。雖洋蔥營養豐富，民眾仍需適量食用，以免引發胃食道逆流或腸道不適。洋蔥在不同料理中，能為餐桌增添健康亮點！TVBS新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2
川普簽了！《台灣保證實施法》正式生效 打破台美官員互動紅線
美國聯邦參眾兩院日前通過跨黨派「台灣保證實施法案」後，總統川普週二（12/2）正式簽署生效，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制，打破台美斷交以來，美國外交、軍事官員與台灣官員互動的種種紅線。太報 ・ 2 小時前 ・ 5
中國錯了！濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 237
廚餘養豬政策急轉彎 豬農反應兩極
非洲豬瘟中央災害應變中心規畫，二○二七年起永久禁用廚餘養豬，並給予一年轉型落日期限至二○二六年底。對此，豬農反應兩極，中...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 56
香港大火 港警：部分遺體已化成灰，恐難將所有失聯者帶出
香港大埔宏福苑火災死亡人數已攀升至151人，但仍有30多人失聯，目前搜救工作還在進行中。香港警務處新界北總區指揮官林敏嫻...聯合新聞網 ・ 18 小時前 ・ 32
高中生公民考卷「寫中華民國」被扣分 網友戰翻了
有高中生近期在社群平台Threads曬出自己的公民考卷，稱在一道列出美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國的題目中，自己因在答案卷上寫下「中華民國」而非「台灣」，因此遭到扣分，相關話題引發網友熱議。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 29
中油三接爆浮報百億醜聞！檢廉兵分11路搜索 施義芳等13人請回
北檢調查中油第三座液化天然氣接收站（三接）外推防波堤工程遭檢舉浮報預算逾百億元案，檢方2日指揮廉政署北調組、調查局北機站兵分11路搜索，約談台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳等13人到案。經檢方複訊後，3日凌晨諭知施義芳、工程部主管張欽森、經理陳建中3名被告及中油公司10名證人均無保請回。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 192
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
非洲豬瘟西班牙新增7例確診 總病例數增至9例
西班牙繼上周在距巴塞隆納21公里的科爾塞羅拉公園（Collserola）發現的兩頭死亡野豬，經檢測後罹患非洲豬瘟，西班牙農業部2日表示，當局在巴塞隆納附近再發現7隻死去的野豬感染非洲豬瘟，使本次疫情的總病例數增至9起。這一波疫情是1994年以來西班牙首度出現非洲豬瘟病例，引發外界對西班牙強大豬肉出口產業的憂慮。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前 ・ 25
基隆河汙染 暖暖發現白色乳狀液體
基隆市爆發自來水遭油汙汙染，市長謝國樑2日指出，台灣自來水公司在源遠路102巷、碇內抽水站旁的基隆河支流發現疑似汙染情形，河面有白色乳化狀液體，由於暖暖淨水場在事件爆發後已停止取水送至西勢水庫，若汙染源未解決，暖暖地區及部分仁愛區高地用戶約3.5萬戶將在3天後沒有水可用。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 35
廚餘養豬政策衝擊 團膳業者憂：營養午餐每餐多3元
若政策確定，剩食未來沒有出口，後續處理的費用會相當驚人，以目前民間與地方政府公布的費用來看，每噸廚餘處理費用約4000元至6000元不等，未來有可能更高，一旦地方政府與市場吸收不了，費用就會往上跑，如果不想讓費用失控，就只剩源頭減量這條路。聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 69
川普簽了！台灣保證實施法案生效 美台關係最新立法進展
即時中心／顏一軒報導美國白宮（The White House）發布聲明，美國總統川普（Donald Trump）2日已正式簽署參議院日前所通過的「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院（U.S. Department of State）定期審視、更新與台灣交往的指導方針。民視 ・ 1 小時前 ・ 4
與美特使協商俄烏停火協議 蒲亭：若歐洲開戰隨時迎戰
俄羅斯總統蒲亭2日在克里姆林宮會見美國總統川普特使魏科夫與女婿庫許納，討論烏克蘭和平，會談超過4小時。會談前，蒲亭警告歐洲，如果選擇與俄羅斯開戰，將遭到迅速擊敗，並駁斥歐洲對烏克蘭的反提案，對俄羅斯來說完全不可接受。公視新聞網 ・ 4 小時前 ・ 17
川普簽署台灣保證實施法案 研擬解除美台交往限制
（中央社記者侯姿瑩華盛頓2日專電）美國國會日前通過「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
諾姆怒批某些國家「向美國輸出殺手」 提議實施全面旅行禁令
美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在華府國民警衛隊成員遭槍擊後，於1日提出對「向美國輸出殺手、寄生蟲和福利依賴者」的國家實施「全面旅行禁令」的建議。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 2
中國「瑞幸咖啡」登台生變？國安局回應了
[NOWnews今日新聞]2017年於中國廈門成立「瑞幸咖啡」（LuckinCoffee），憑藉著親民價格與靈活的產品，獲得許多消費者青睞。又因業績成長快速，中國店面超過3萬多家，而被稱為「星巴克殺手...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 11
獨家》高中生公民考卷「寫中華民國」被扣分？校方回應了
有高中生近期在社群平台Threads曬出自己的公民考卷，稱在一道列出美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國的題目中，自己因在答案卷上寫下「中華民國」而非「台灣」，遭到紅筆圈起，相關話題引發網友熱議。《中時新聞網》3日上午電訪國立岡山高中教務處蘇主任，蘇主任表示，「閱卷老師當下以紅筆將其答案圈起，但考試後並未予以計分或扣分」，蘇主任強調，此題為圖表試題，評分答案主要依照題目圖表資訊制定。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 8
妹子問台北生活月薪多少才夠？一票北漂族揭殘酷現實：這收入也算難民
現今通膨逐漸升高，物價也隨之飆漲，讓許多北漂族感嘆生活壓力大，不少人好奇，到底月薪多少才能在台北生活得不那麼拮据？一名妹子近日表示，她看到有人說，在台北生活，月薪至少要5萬元才夠。由於她本身住在家裡，且不需給孝親費，因此對此沒有太多概念，她好奇網友們的真實看法。貼文曝光後，引起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 20