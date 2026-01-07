川普簽署公告！ 宣布美國退出66個國際組織

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）7日簽署公告，宣布美國將退出35個非聯合國組織，以及31個聯合國相關機構。白宮透過聲明表示，由於這些組織「運作方向違背美國國家利益」，相關決定已即刻生效。

美國總統川普（Donald Trump）7日簽署公告，宣布美國將退出35個非聯合國組織，以及31個聯合國相關機構。（圖／美聯社）

據悉，白宮並未詳細列出這些組織或機構的具體名稱，相關細節也未多作回應，僅表示這些組織「運作方向違背美國國家利益」，質疑其推動「激進的氣候政策、全球治理理念」，以及與美國主權與經濟實力相衝突的意識形態計畫。

白宮強調，「這些退出行動將終止美國納稅人對相關機構的資金挹注與參與，因為這些機構將全球主義議程置於美國優先事項之上，或在處理重要議題時效率不彰、成效有限，使得美國納稅人的資金更適合以其他方式運用，以支持相關使命。」至於外界要求提供完整名單及細節，白宮目前則暫時未給出回應。

據悉，從川普一年前展開第二任期以來，已多次調整美國對聯合國體系的資助，包括大幅度減少對聯合國的經費支持、停止與聯合國人權理事會的互動、延長對巴勒斯坦救濟機構（UNRWA）的停款措施，還宣布退出聯合國教科文組織（UNESCO），同時表明立場，計畫退出世界衛生組織（WHO）和《巴黎氣候協定》。

