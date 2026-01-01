川普簽署公告 延後一年調升家具、櫥櫃與化妝台關稅

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）白宮表示，美國總統川普今天簽署公告，將調升軟墊家具、廚房櫥櫃與化妝台關稅措施再延後一年實施。

在民眾對物價水準的不滿情緒持續升溫之際，川普延後調升這些貨品關稅，放緩關稅措施的推進速度。

白宮深夜公布這項總統公告的事實清單，當時川普正在佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）主持跨年晚會。

根據事實清單，原定2026年1月1日生效的提高關稅措施，現已延至2027年1月1日實施。

廣告 廣告

依據川普9月發布的公告，原本規劃自2026年1月1日起，對「特定軟墊木製產品」關稅自25%調升至30%，廚房櫥櫃與化妝台關稅則由25%提高至50%。

白宮表示，川普新公告已延後上述調整，目前關稅仍維持在25%。

根據事實清單，美國「持續與貿易夥伴進行具建設性協商，以因應對木製產品進口在貿易對等與國家安全方面的關切」。（編譯：徐睿承）1150101