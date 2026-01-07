川普簽署公告「美國退出66個國際組織」 白宮：違背國家利益

川普7日簽署公告，退出66個國際組織是因為「運作方向違背美國國家利益」。（翻攝自flickr@The White House）

美國白宮發表聲明，美國總統川普7日簽署公告，宣布美國將退出35個非聯合國體系的國際組織及31個聯合國相關實體，退出66個國際組織是因為「運作方向違背美國國家利益」。

白宮於美國時間7日發表聲明，川普（Donald Trump）簽署一項行政命令，宣布美國退出66個不再符合美國利益的國際組織，包含35個非聯合國組織與31個聯合國相關機構；不過白宮並未公布具體名單。

據《美聯社》取得的部分清單，多數被點名的對象為與聯合國相關的機構、委員會與諮詢小組，這些單位多聚焦於氣候、勞工等議題，而川普政府將其歸類為迎合多元化與「覺醒（woke）」倡議。

美國國務院在聲明指出，川普政府認為，這些機構在職權範圍上重複、管理不善、運作低效，「已被推動自身議程、與美國利益相悖的勢力所掌控，甚至對我國的主權、自由與整體繁榮構成威脅。」

此前，川普政府已暫停對世界衛生組織（WHO）、聯合國巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）、聯合國人權理事會及聯合國教科文組織（UNESCO）的支持。許多獨立的非政府組織因美國政府去年大幅削減援助，導致多項計畫被迫關閉。

