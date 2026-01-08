川普簽署公告 退出66個國際組織 31個是聯合國機構

白宮發表聲明指出，美國總統川普7日簽署公告，宣布美國將退出35個非聯合國組織，以及31個「運作與美國國家利益相悖」的聯合國機構。

美國總統川普7日簽署公告，宣布美國將退出66個國際組織。（美聯社）

根據美聯社取得的部分清單，絕大多數目標是聚焦在氣候、勞工等議題的聯合國相關機構、委員會與諮詢小組，川普政府將這些組織歸類為迎合多元性與「覺醒」倡議。

美國國務院在聲明中說：「川普政府發現這些機構職責重疊、管理不善、毫無必要、浪費資源，運作狀況不佳，被推動與我們利益不符議程的行為者掌控，甚至對我國主權、自由及整體繁榮構成威脅。」