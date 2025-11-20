川普簽署公開艾普斯坦檔案，「世紀淫魔」遭爆生殖器如5公分小檸檬。圖／翻自《紐約郵報》

美國國會參眾兩院在本月18日一致通過公布「世紀淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）所有檔案的法案，美國總統川普在19日也表示，已完成總統簽署的程序。此外，也有過去的受害者再爆，艾普斯坦的生殖器如「5公分小檸檬」，懷疑他可能因為性變態行為，導致他的生殖器發育不全。

據美國《紐約郵報》報導，現年46歲的女子吳瑞娜（Rina Oh），她自稱曾是艾普斯坦的年輕性奴，過去多次且長期遭艾普斯坦性虐。吳瑞娜形容，艾普斯坦擁有「畸形的生殖器」，當他的生殖器全部挺立的狀態時，大約只有2英吋（約5公分），宛如一顆小檸檬。吳瑞娜也說，可能因為艾普斯坦有性變態傾向，導致他的生殖器發育不全。

吳瑞娜稱，她是在2000年受到艾普斯坦與其女密友麥思威爾（Ghislaine Maxwell）的誘騙，當時兩人宣稱對她的藝術很感興趣，但卻是一步步把她帶進性奴的深淵牢籠。

另外報導也指出，剛好在最近又再度流出一段2009年、艾普斯坦處理官司的影片，這段影片顯示艾普斯坦律師、與代表多名受害少女的辯護律師的對話。受害者代表律師對艾普斯坦直問：「先生，這是真的嗎？大家都說你的生殖器像雞蛋？」接著艾普斯坦律師趕緊打斷這個問題，並表示若繼續問下去，那他們將會讓取證的階段暫停。而後受害者律師又快速說了一句：「受害者稱你的生殖器像鵝卵狀，底部粗但頭細小，所以她們形容為『蛋形』。」但據悉受害者律師一說完，雙方就結束取證程序。

川普稍早指出，他已完成公開艾普斯坦檔案的簽字程序，但川普又於「真實社交」上開酸民主黨，他直呼：「這個最新的騙局，只會讓民主黨適得其反，將對民主黨更不利。」此外，艾普斯坦受害者之一的薇吉妮亞‧吉佛瑞（Virginia Giuffre）於今年4月自殺，成為最具代表性的人物之一，她的哥哥羅伯茲（Sky Roberts）在法案投票通過後，情緒激動地偕妻子亞曼達（Amanda）步出議場，亞曼達說：「我們想念薇吉妮亞，這正是她奮鬥的目標。」

