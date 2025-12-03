川普簽署台灣保證實施法案 中國批：粗暴干涉內政

（德國之聲中文網）美國白宮公告，川普週二（12月2日）正式將《台灣保證實施法案》簽署入法。該措施強制美國國務院定期檢視與評估美台關係指引，並提出計畫解除美台交往仍存在的限制。

《台灣保證實施法案》由共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾利（Gerry Connolly）與民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）共同提出，今年5月於眾議院審議通過後，11月19日於聯邦參議院跨黨派無異議通過，本週經川普簽署，正式完成立法。

根據美國國會網站，這項法案修改了現行法律要求國務院一次性審查對台交往準則的相關規範。國務院必須在美台交往準則生效期間，每兩年審查一次對台交往準則，並向國會提交報告，提出鬆綁美方與台互動限制的具體方案，並詳細說明現行準則如何深化並擴大美台關係。

自1979年美國與中華民國斷交後，美台一直維持非官方關係，國務院制訂文件規範外交、軍事與官員和台灣互動的各項「底線」。

華格納發文表示，該法案將強化美國與台灣的關係，並傳遞了美國「堅定抵抗中共在區域稱霸的危險企圖」的明確訊息。

台灣外交部長林佳龍3日也回應，《台灣保證實施法案》使「台美關係正常化前進一大步」，未來雙方可以更完整互動，台灣也將與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩定推動台美在各領域的合作夥伴關係。

中國國台辦發言人張晗則批評，「中國堅決反對美國和中國台灣地區以任何形式有官方互動的立場是一貫的、明確的」。他並稱該法案「粗暴干涉中國內政、嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的精神」，敦促美國恪守在台灣問題上所做的嚴肅政治承諾，不與台灣有任何形式的官方接觸。

美國削減對台軍援 推動軍售

根據這項法案，美國保留使用武力的權利，但並未明確表示如果中國攻擊台灣，美國是否介入。

美國領袖在對台問題上歷來奉行戰略模糊政策，川普10月與中國國家主席習近平會面、並於11月再次通話後，皆表示兩人聚焦討論中美貿易，而未談及台灣問題。不過川普在川習會後曾表示，中國已表明不會在川普任內對台採取軍事行動。

他10月31日受訪時說，「台灣問題在會談中從未被提起......但他們（中國）很清楚會發生什麼事。習近平和他的幕僚都曾在會議中公開說過，『只要川普是總統，我們不會採取任何行動』，因為他們知道後果」。

今年9月，華盛頓郵報報導稱，川普拒絕批准價值超過4億美元的對台軍事援助，可能希望避免在川習會談前橫生枝節，以推動促成與北京更廣泛的貿易協議。華郵分析，這可能象徵川普對台政策有所轉變。

不過在11月中旬，川普首次批准了他自今年初上任以來的首次對台軍售，提供台灣總值3億3000萬美元的戰機備件及維修零件。

美國國會授權政府可動用10億美元對台援助，該預算額度於每年9月底重置。拜登政府任內曾批准5.71億美元的對台軍援；川普政府則主張，經濟繁榮的台灣應比照歐洲國家自行購買武器。



作者: 周依恩