川普簽署台灣保證實施法案 國台辦重申舊調

（中央社記者呂佳蓉北京3日電）美國總統川普當地時間2日正式簽署「台灣保證實施法案」，這被視為深化台美關係的最新立法發展。中國大陸國台辦今天重申舊調，表示反對台美任何形式的官方往來。

美國國會日前通過「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，川普（Donald Trump）當地時間2日將這項法案簽署成法。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，發言人張晗表示，堅決反對美國與「中國台灣地區」任何形式的官方往來，這立場是一貫明確的。美方有關的法案「粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則與中美三個聯合公報規定的精神，向台獨分裂勢力發出了嚴重的錯誤訊號」。

她說，中國大陸對此表示強烈的不滿與堅決的反對，敦促美方恪守台灣議題上所做的嚴肅政治承諾，不與「台灣地區」進行任何形式的官方接觸。

美國與中華民國自1979年斷交以來，美國國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」。「台灣保證實施法案」的核心精神在於打破這些限制。

美國國會網站指出，美國現行法律要求國務院針對對台交往準則一次性審查，並向國會提交審查報告。根據這項法案，國務院必須在準則生效期間每2年審查一次，並向國會提交報告。

根據法案，國務院提交的評估必須說明現行準則能否深化並擴大美台關係、體現雙邊關係價值及重要性。相關準則須確保處理與台灣關係的方式反映雙邊長期、全面且以價值為基礎的互動，以及有助於和平解決兩岸議題。（編輯：陳鎧妤）1141203