川普簽署台灣保證實施法案！國民黨喊「歡迎」：但宣示大於實質利益

記者詹宜庭／台北報導

川普簽署《台灣保證實施法案》，牛煦庭認為，這樣的法案內容大致上是宣示性條文較多，牽涉實質利益較少。（圖／記者詹宜庭攝影）

美國總統川普簽署《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。對此，國民黨發言人、藍委牛煦庭今（3日）在中常會後受訪表示，這樣的法案內容大致上是宣示性條文較多，牽涉實質利益較少，但任何有助中華民國國家利益法案通過，國民黨都敬表歡迎。

《台灣保證實施法案》今年5月在眾議院過關，11月18日於參議院無異議通過後送交川普簽署生效。法案規定，國務院至少每5年必須全面檢視與台灣互動的規範，並研擬逐步解除限制美台官方往來的方案。

對此，牛煦庭表示，這樣的法案內容大致上是宣示性條文較多，牽涉實質利益較少，但任何有助中華民國國家利益法案通過，國民黨都敬表歡迎。相信美國是一個非常務實的國家，大家都要順應國際趨勢而為，任何交流互防，只要有助區域局勢和平穩定，能助中華民國國家利益發展，對於台灣、中華民國而言就是利多，國民黨會大方給予祝福。

