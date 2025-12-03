川普簽署台灣保證實施法案 國民黨：歡迎並祝福

圖為國民黨部。（示意圖／本報系資料照）

美國總統川普總統簽署《台灣保證實施法案》，國務院將每五年定期檢討對台交往準則，並提出解除不必要、過時限制的具體方案。對此，國民黨發言人牛煦庭表示，有助於中華民國國家利益的法案通過都敬表歡迎，只要有助於區域局勢和平穩定都會大方給予祝福。

美國原來的「台灣保證法」，只要求國務院做「一次性」檢視，新法則要求，國務院至少每5年進行一次審查與台灣往來的指引，檢討後90天內須向國會提交更新報告，並重新發布最新指引給美國行政部門，被認為有望鬆綁台美官方互動。

廣告 廣告

牛煦庭表示，這個法案的內容其實宣示性條文比較多，牽涉實質利益的部分比較少，但是任何有助於中華民國國家利益的法案通過，都敬表歡迎，美國是一個非常務實的國家，大家都要順應國際趨勢而為。

牛煦庭認為，任何的交流互訪只要有助於區域局勢的和平跟穩定，能夠有助於中華民國國家利益的發展，對於台灣來講、對於中華民國來講，就是利多，國民黨在這一點上面，會大方的給予祝福。

至於賴清德總統說九二共識一中原則就是一國兩制，牛煦庭表示，九二共識合於中華民國憲法，一中當然是中華民國，但是彼此之間可以在各自表述的空間上找到對話的價值，在這個對話的前提下可以確保區域的和平，也確保經濟民生的穩定。

牛反質疑賴不採用國民黨各表的版本，反而要去唱和大陸國家主席習近平講的一中就是中華人民共和國，「請問誰才是中共同路人？」如果賴清德心裡根本就沒有想著中華民國的國家利益，沒有想著區域的和平穩定跟對話機制的建立，那麼將會讓台灣陷入真正的戰火之中。

國民黨文傳會主委吳宗憲也說，賴清德總統應該把中華民國憲法及增修條文搞清楚，而不是總是覺得「不是喔、不是這樣喔」，賴心中的憲法好像不太像是中華民國憲法。選舉到了又在搞意識形態，應該把問題再拉回經濟民生，讓國人過好日子，這個才是一個總統該注意到的事情。

【看原文連結】