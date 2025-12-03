川普簽署台灣保證實施法案 府：別具意義

▲川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 針對美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。對此，總統府今（3）日表達誠摯歡迎與感謝。

總統府發言人郭雅慧表示，這項《台灣保證落實法案》的通過生效，肯定美國與台灣交往的價值，支持更緊密的台美關係，亦是台美間奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，別具意義。

郭雅慧指出，台灣與美國共享自由民主的基本價值，穩健台美關係更是維持印太和平穩定重要基石，未來台灣將持續與美方保持密切溝通，深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。

郭雅慧強調，台灣作為國際社會負責任一員，也將與美國及區域內理念相近國家攜手合作，致力確保印太區域的和平繁榮與穩定發展。

根據《台灣保證實施法案》，國務院必須在準則生效期間每2年審查一次，並向國會提交報告；此外，國務院提交的評估必須說明現行準則能否深化並擴大美台關係、體現雙邊關係價值及重要性，相關準則須確保處理與台灣關係的方式反映雙邊長期、全面且以價值為基礎的互動，以及有助於和平解決兩岸議題。

