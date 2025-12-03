川普簽署台灣保證實施法案 林佳龍指疑美論不攻自破：台美關係邁一大步

美國總統川普（Donald Trump）簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），外交部長林佳龍今（3）日表示，該法案得到參眾兩院跨黨派支持後，川普正式簽署，代表台美關係向前邁出一大步，也是是台美關係正常發展重要一步，很高興也感謝美國國會兩院對台灣強勁的跨黨派支持。

美國聯邦眾議院今年5月5日審議通過《台灣保證落實法案》，美國聯邦參議院接續於11月18日晚間以「一致同意」（UC）方式通過該法案，川普則在美東時間12月2日正式簽署完成立法。外交部剖析，《台灣保證落實法案》旨在進一步強化《2020年台灣保證法》的執行，並要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每五年向國會提交更新報告，以確保台美關係持續穩健發展。

立法院外交及國防委員會今日就「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，邀請外交部、國安局首長專題報告並備質詢。林佳龍受訪時指出，《台灣保證實施法案》得到參眾兩院跨黨派支持後，川普正式簽署，代表台美關係向前邁出一大步。對於雙方交往準則，未來可以更完整互動，及台美關係正常化進一步發展，包括我方到聯邦機關洽公、美方到我代表處互動。

林佳龍報告時提到，川普政府在尋求美中關係穩定與管控戰略競爭之際，多次由高層官員公開重申對台立場「沒有改變」，並以軍售等具體行動持續支持我國自我防衛能力建構，及肯定我國強化國防決心與作為，對維護區域和平與穩定現狀具正面意義。台美一向互信友好、溝通管道暢通，並持續就美中互動及區域情勢保持密切協調，未來將在既有良好基礎上，持續關注美中關係發展對區域安全影響，並進一步深化與美國及其他理念相近夥伴國家互信與合作，積極維護我國主權與安全。

而後，民進黨立委沈伯洋、李坤城及國民黨立委賴士葆等人質詢時均關切台美關係。林佳龍答詢時說明，此法案簽署生效是川普政府第二任期，第一份生效的友台法案，這對先前質疑台美關係就不攻自破，而近期的美國對台軍售也是如此，都代表台美關係的穩健發展。過去雙邊交往準則、自我設限，其實在川普第一任期也曾一度鬆綁，現在是透過正式立法，是台美關係正常發展重要一步。

林佳龍會後也在臉書發文寫道，此次法案核心在於強化《2020年台灣保證法》的執行，要求美國國務院定期檢討對台交往準則，至少每5年向國會提交更新報告，此制度設計將確保台美關係持續穩健發展，並維持雙方交流暢通與彈性，「很高興也感謝美國國會兩院對台灣強勁的跨黨派支持。」外交部將持續在台美良好關係的基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動雙方在各領域的合作夥伴關係，共同深化台美的堅實友誼與務實合作。

