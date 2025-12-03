即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

美國總統川普（Donald Trump）2日已正式簽署參議院日前所通過的「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院（U.S. Department of State）定期審視、更新與台灣交往的指導方針。對此，外交部長林佳龍今（3）日指出，這象徵台美關係向前邁出一大步，未來台美可互相赴聯邦機關洽公，或到代表處來互動。





白宮表示，美國總統川普2日簽署一項法律，強制美國國務院審查美國與台灣交往的指導方針，並提出移除限制的計畫，被視為深化美台關係的最新立法進展。

「台灣保證實施法案」今（2025）年5月在眾議院過關，11月18日於參議院無異議通過後，12月2日送交川普簽署生效。

今早9時，立法院外交及國防委員會邀請林佳龍、國安局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢，同時於會前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，川普總統已經簽署「台灣保證實施法案」，接下來可以解除一些台美交往限制，有沒有可能比如說相關部長前往華府？

對此，林佳龍表示，「台灣保證實施法案」得到參眾兩院的跨黨派支持後，川普總統正式簽署，代表台美關係向前邁出一大步；對於雙方交往準則，未來可以更完整互動，「包括到聯邦機關洽公或是到我們代表處來互動，以及台美關係正常化的進一步發展，我們表示肯定跟感謝」。





原文出處：快新聞／川普簽署台灣保證實施法案 林佳龍致謝：台美關係向前邁出一大步

