川普簽署台灣保證實施法案！檢討對台限制 美台往來再突破

（記者石耀宇／綜合報導）白宮於12月2日宣布，美國總統川普已正式簽署「台灣保證實施法案」，要求美國國務院定期強制審查美國對台交往準則，並提出逐步解除限制的計畫，被視為深化美台官方往來的重要立法進展。

「台灣保證實施法案」今年5月在眾議院通過，11月18日在參議院無異議過關後送交總統簽署。依照新法，國務院至少每5年需全面檢視美台互動規範，並研擬鬆綁限制美台官方往來的方案。

法案由共和黨眾議員華格納(Ann Wagner)、已故民主黨眾議員康諾里(Gerry Connolly)及民主黨眾議員劉雲平(Ted Lieu)於2月共同提出。華格納也在社群平台發文表示：「我的《台灣保證實施法案》剛在參議院通過，將送交白宮成為法律。這項關鍵立法強化美國與台灣的關係，也向中國共產黨傳達明確訊息：我們將堅決反對其危險的區域擴權與全球影響力擴張。」她再次強調，法案展現國會跨黨派對台支持。

圖／美國共和黨眾議員華格納也在社群平台發文，強調法案展現國會跨黨派對台支持。（翻攝 X／Ann Wagner）

自1979年美國與中華民國斷交後，國務院透過內部文件設定多項與台灣官方接觸的「紅線」，包括訪問層級、場合安排與公開活動等。此次新法核心目的在於檢討並逐步移除這些歷史性限制，使美台官方往來朝正常化邁進。

2021年1月，時任國務卿龐培歐(Mike Pompeo)曾宣布取消所有對台交往準則；但拜登政府上任後恢復相關體系，同時放寬部分限制，例如允許台灣官員進入聯邦機構會晤、美方官員也更頻繁前往駐美代表處交流。

